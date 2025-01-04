قائد القوات البرية: قضينا على تواجد الإرهابيين ونلاحقهم في جبال حمرين والصحراء الغربية

2025-01-04 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد المحمدي، اليوم السبت، أن عمليات مطاردة فلول الجماعات الإرهابية مستمرة من منطقة نائية الى أخرى خصوصاً في سلسلة جبال حمرين ومنطقة الصحراء الغربية.وقال المحمدي في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية نجحت في القضاء بشكل كامل على الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة وادي الثرثار من خلال عمليات التفتيش المستمرة المدعومة بالضربات الجوية".وأضاف أن "العناصر الإرهابية تستغل الطبيعة الجغرافية الصعبة في مناطق وادي الشاي والكعرة لتوفر لها ملاذات آمنة تختبئ فيها، إلا أن التعقب المستمر وعمليات الرصد الجوي وتسديد ضربات جوية مؤلمة أفقدها القدرة على التواجد بأعداد كبيرة وقلل بشكل كبير من حجم الخطر الذي تمثله".وفي سياق عمليات تأمين الحدود مع سوريا، أشار المحمدي الى أن "قطعات وزارة الدفاع والحشد الشعبي أعادت انتشارها في المناطق الحدودية الممتدة من مدينة القائم الحدودية وصولاً الى المثلث العراقي السوري الأردني، وتم إنشاء خط صد ابتداء من منطقة القائم باتجاه حقل عكاز وباتجاه منطقة حوران ومنطقة الحسينيات نزولاً الى منطقة الرطبة".