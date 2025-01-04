اليوم .. (4) مباريات في ختام الدور العاشر لنخبة اليد

2025-01-04 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين.ويلتقي في المباراة الأولى فريق المسيب مع نظيره الكرخ على قاعة المعهد الفني في المسيب في الساعة 2 ظهراً.وتستضيف قاعة حيدر برهان في الناصرية المباراة الثانية والتي تجمع فريقي الناصرية والشرطة في الساعة 2 ظهراً ،تليها على نفس القاعة مباراة فريقي ذي قار وكربلاء في الساعة 4 عصراً.وفي آخر مباريات اليوم تشهد قاعة نادي الجيش المباراة التي تجمع فريق الجيش وضيفة القاسم في الساعة 4 عصراً.