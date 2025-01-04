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اليوم .. (4) مباريات في ختام الدور العاشر لنخبة اليد

اليوم .. (4) مباريات في ختام الدور العاشر لنخبة اليد
اليوم .. (4) مباريات في ختام الدور العاشر لنخبة اليد
2025-01-04 14:15:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
تختتم اليوم السبت مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين. 
ويلتقي في المباراة الأولى فريق المسيب مع نظيره الكرخ على قاعة المعهد الفني في المسيب في الساعة 2 ظهراً.
وتستضيف قاعة حيدر برهان في الناصرية المباراة الثانية والتي تجمع فريقي الناصرية والشرطة في الساعة 2 ظهراً ،تليها على نفس القاعة مباراة فريقي ذي قار وكربلاء في الساعة 4 عصراً.
وفي آخر مباريات اليوم تشهد قاعة نادي الجيش المباراة التي تجمع فريق الجيش وضيفة القاسم في الساعة 4 عصراً.

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