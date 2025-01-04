المشهداني يدعو إلى إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة

2025-01-04 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، إلى تطبيق “ورقة التسوية السياسية، فيما أشار إلى أن خلاصة هذه الورقة هو إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة.

وقال المشهداني في كلمة له خلال ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه “آن الأوان لكي نسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ونضعها على الطاولة لتطبق بشكل حازم وهي ستختصر الكثر من الوقت أمامنا وقد تكون هناك تطورات جديدة لم تلحظها هذه الورقة”.

وأضاف" أدعو القادة إلى إعادة النظر بمواقفهم وعدم إهمالهم لهذه الورقة وهي ورقة متكاملة واعتقد أنها تختصر علينا الطريق”، مبينا أن” هذه الورقة خلاصتها اعادة النظر بالدستور تمهيداً من تحويل العراق من دولة المكونات الى دولة المواطنة”.

وأكد المشهداني، أن”النظام السوري لو تصالح مع المعارضة لكان له شأن آخر ولكنهم تقاعسوا ولذلك ينبغي ان نغادر عقلية المعارضة في بناء الدولة”.

وأشار إلى أن “لا تزال بعض القيادات تتعامل بعقلية المعارضة وهذا تهديم وليس بناء”، موضحا أن”وحدة الصف اهم من اي ملف اخر ولا تكون الا بارضاء واحتواء وتشخيص وعلاج ما يمكن علاجه وورقة التسوية هي من الاوراق التي تساعدنا في هذه المراجعة.