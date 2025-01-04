بينهم مديران.. الإطاحة بـ5 موظفين لاستيلائهم على المال العام بكربلاء

2025-01-04 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، توقيف (5) متهمين،بينهم مديران في دائرة الكهرباء بمُحافظة كربلاء لاستيلائهم على المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق يوز، أنه "تمَّ إلقاء القبضعلى (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء المحافظة، هم كلٌّ من مدير قطاع الحرّ التابع ومُديرصيانة الفرات و(3) مُوظَّفين من لجنة استلام أحد المشاريع التابعة لقطَّاع الحر؛ إثرعملية استيلاء على المال العام في مشروع تابع لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقاتالتي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، حيث تمَّت إحالته على إحدى الشركات الأهليَّةلتنفيذه".

وأضافت أنَّ "المُتَّهمين الأول والثاني قاما بتنفيذ المشروع بواسطةمُوظَّفين وآليات دائرتهم، وقاما بالاستيلاء على أغلب المواد الواجب نصبها، وتمَّ بيعهاإلى أشخاصٍ آخرين، وقيام لجنة الاستلام باستلام المُوقّع"، لافتةً إلى "انتدابمهندس كهرباء مُختصّ من فرع نقابة المُهندسين في المُحافظة وفريق من مُحقّقي مكتب تحقيقكربلاء لإجراء الكشف الموقعيّ على المشروع، وتمَّ تحديد الموادّ المستولى عليها التياشتملت على أعمدةٍ مُدوَّرةٍ ومشبكةٍ وأسلاكٍ ومُحوّلاتٍ وقابلوات".

وأوضحت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضاياالنزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الخمسة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوباتبعد تدوين أقوالهم، إذ اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم، والاستماع إلى أقوال الشهودمن العُمَّال الذين يعملون في قطاع الكهرباء والذين أكَّدوا أنَّهم قاموا بتنفيذ أعمالالمشروع وليس المقاول، مشيرةً إلى ضبط أصل محضر استلام المشروع الذي نظَّمته لجنة الاستلام".