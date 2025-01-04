2025-01-04 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع حريق فيأحد معامل الجص في منطقة جزيرة الكرمة ضمن محافظة الأنبار، ما أدى إلى وقوع أضرارمادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاعالمدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لساعات عدة، حيث حال تدخلهاالسريع دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة".

وبحسب المصدر، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قديكون ناجمًا عن تماس كهربائي، وما تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب بدقة.

وشهدت المنطقة استنفارًا واسعًا للجهات المختصة، في حينطالب سكان الكرمة بتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية لمنع تكرار مثل هذهالحوادث مستقبلاً.