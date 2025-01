القبض على خمسة موظفين بينهم مديرون بتهمة الاستيلاء على المال العام في كربلاء

2025-01-04 14:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن توقيف خمسة موظفين، بينهم مدير قطاع الحر ومدير صيانة الفرات في دائرة كهرباء كربلاء، بتهمة الاستيلاء على المال العام في أحد مشاريع فك الاختناقات الكهربائية. وأوضحت الهيئة أن المتهمين قاموا بتنفيذ المشروع باستخدام موارد وآليات دائرة الكهرباء، بدلًا من الشركة المتعاقدة، مع بيع معظم المواد المخصصة …

