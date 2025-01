2025-01-04 14:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال ‏شهر كانون الأول الماضي لعام 2024. وقالت الوزارة في بيان ، إن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ ( ٧١٢) نزيلاً في بغداد والمحافظات، ومن بينهم (٧٠٤) المطلق سراحهم بالأفراح او …

