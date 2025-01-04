2025-01-04 15:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، أنه يتعرض إلى هجمة إعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادته وأبطاله في بعض القنوات. واعتبر الجهاز في بيان، أن هذه الهجمة يراد منها تشويه سمعة أبطال معارك التحرير والتأثير على حجم المنجزات الكبيرة التي حققها الجهاز خلال هذه السنة من عمليات نوعية استهدفت قيادات تنظيم داعش الإرهابي”. وأضاف أنه “يعمل […]

ظهرت المقالة جهاز مكافحة الإرهاب يشكو من “حملة إعلامية”: يريدون تشويه سمعة الأبطال أولاً على ايشان.



