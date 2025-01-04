2025-01-04 15:09:04 - المصدر: ايشان

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، إلى تطبيق “ورقة التسوية السياسية، مشيراً إلى أن خلاصة هذه الورقة هو إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة. وقال المشهداني في كلمة له خلال ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إنه “آن الأوان لكي نسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ونضعها على الطاولة لتطبق بشكل حازم […]

ظهرت المقالة المشهداني يدعو إلى إعادة النظر بالدستور: من مكونات إلى مواطنة أولاً على ايشان.



