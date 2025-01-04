2025-01-04 15:09:04 - المصدر: ايشان

قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده. وعدت الزاير في طلبها، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”. وأكدت الزاير، […]

ظهرت المقالة طلب برلماني لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على خلفية تسليمه “معارض كويتي” أولاً على ايشان.



