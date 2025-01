منخفضان جويان يضربان ذي قار وفرصة لأمطار رعدية مساء الاثنين

2025-01-04 15:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقَّعت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية اليوم، أن تشهد المدينة تأثراً بمنخفضين جويين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط، مما سيتسبب بحالة مطرية مساء الاثنين. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية قال مدير الأنواء الجوية في الناصرية أحمد كريم، إن المنخفضين الجويين سيؤثران بشكل مباشر على مختلف...

