بالتنسيق مع الاسايش.. الأمن العراقي يطيح بإرهابيين بينهم متخصصون بتصنيع أسلحة داعش

2025-01-04 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت،الإطاحة بـ(4) إرهابيين بينهم مختصون بتصنيع أسلحة داعش بالتنسيق مع جهاز أسايش إقليمكوردستان.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فأن"التحقيقات كشفت أن العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيلتحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية، وتبين أن اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئةالتطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات داعش الإرهابية في ما كان يسمى بولايةالأنبار، حيث كانا يعملان كفنيين متخصصين في تصنيع صواريخ الكاتيوشا التي استُخدمتفي استهداف قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير".

وأضاف، "أما المتهمان الآخران فقد تبين انتماؤهمالما كان يسمى ولايتي نينوى ودجلة، حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنيةوالمواطنين الأبرياء".

وأشار إلى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائيةالمختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.