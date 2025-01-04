نينوى تقرع ناقوس الخطر بتراجع حاد في مناسيب الخزين الأول للمياه في العراق

2025-01-04 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، يوم السبت، من توقف العمل في مشروع ري الجزيرة والذي يعد من المشاريع الاروائية الاستراتيجية في البلاد بسبب تراجع كمية الإطلاقات المائية من بحيرة سد الموصل.

وقال أهريس لوكالة شفق نيوز، إن "بحيرة سد الموصل تعد الخزين الاستراتيجي المائي لمحافظة نينوى وعموم العراق وهي تغذي مشروع ري الجزيرة الذي بدوره يروي أكثر من 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تزرع بمحاصيل الحنطة والشعير والبطاطا والطماطم وحبوب عباد الشمس وغيرها من المحاصيل".

وأضاف، أن "مشروع ري الجزيرة الذي يعد من أهم المشاريع الاروائية في العراق سيتوقف العمل به قريبا بسبب الجفاف وقلة الأمطار وقلة كمية الواردات من المياه من الجانب التركي والأهم من ذلك زيادة كميات الإطلاقات المائية من بحيرة سد الموصل"، مبينا أن "الكميات الواردة من المياه من الجانب التركي تقدر بـ 170 متر مكعب في الثانية، بينما كميات المياه التي تصرف من بحيرة سد الموصل تزيد عن 500 متر مكعب في الثانية".

كما أشار عضو مجلس نينوى إلى أن "تراجع كميات المياه في بحيرة السد يهدد بتوقف العمل في مشروع ري الجزيرة وبالتالي تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بعدد كبير من العائلات التي تعيش على الزراعة في تلك المنطقة".

ودعا أهريس، السلطات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار العمل في مشروع ري الجزيرة وعدم تراجع مناسيب المياه في بحيرة السد لضمان استمرارية العمل في المشروع الاروائي الأهم في العراق".

ويُعد سد الموصل الذي بني في العام 1950، من أكبر السدود التي بُنيت في العراق، ويأتي في المرتبة الرابعة بكونه من أكبر السدود في منطقة الشرق الأوسط، ويُوفر هذا السد المياه، والكهرباء لما يزيد عن مليون عراقي.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة مائية شديدة بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع، إلى جانب قلة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض شديد في مناسيب نهريّ دجلة والفرات، وبلغت الأزمة ذروتها في السنوات الأخيرة السابقة ليشهد البلد في العام الحالي جفاف عدد من الأنهار والاهوار.