رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على رفع مستوى جودة الرقابة والحفاظ على المال العام

2025-01-04 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة العمل على رفع مستوى جودة الرقابة والحفاظ على المال العام.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، وشهد اللقاء التباحث في مضامين تقارير الديوان بشأن أداء أجهزة الدولة المختلفة، وسبل تعزيزها".أكد رئيس الوزراء، على "ضرورة العمل على معالجة الملاحظات، ورفع مستوى جودة الرقابة؛ حفاظاً على المال العام، كما جرى، خلال اللقاء، استعراض تقارير الديوان الرقابية، وعلى وجه الخصوص، التقارير المتعلقة بأداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".