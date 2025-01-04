2025-01-04 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن الإطاحة بـ(4) إرهابيين بالتنسيق مع الأسايش.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "التنسيق الأمني المشترك بين خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا والمديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان أثمر عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف أن "التحقيقات كشفت عن أن العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيل تحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية"، مبيناً أن "اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئة التطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات داعش الإرهابية في ما كان يسمى بولاية الأنبار، حيث كانا يعملان كفنيين متخصصين في تصنيع صواريخ الكاتيوشا التي استُخدمت في استهداف قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير".وتابع أن "المتهمين الآخرين تبين انتماؤهما لما كان يسمى بولايتي نينوى ودجلة، حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".