2025-01-04 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت، عن الإطاحة بـ(8) مطلوبين بالإرهاب والخطف وتجارة المخدرات والبشر في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبواجبات منفصلة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد في مناطق متفرقة من العاصمة أسفرت عن الإطاحة بمتهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".وأشارت الى أنه "تمكن إبطال المديرية من تحرير مختطف وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين الذين قاموا بعملية الخطف، كما استطاعت مفارزها الميدانية من القبض على أربعة تجار مخدرات بالجرم المشهود وآخر بالاتجار بالبشر".وأضافت أنه "عثر بحوزتهم على مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 مخدرات، 6 أولاً الإتجار بالبشر)"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".