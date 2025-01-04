الأمن الوطني يطيح بـ 4 إرهابيين بينهم مختصون بتصنيع أسلحة داعش

2025-01-04 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أثمر التنسيق الأمني المشترك بين خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الامن الوطني، والمديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين.

وكشفت التحقيقات، في بيان تابعته " بغداد" اليوم، أن العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيل تحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية، وتبين أن اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئة التطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات داعش الإرهابية في ما كان يسمى بولاية الأنبار، حيث كانا يعملان كفنيين متخصصين في تصنيع صواريخ الكاتيوشا التي استُخدمت في استهداف قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير.

أما المتهمان الآخران فقد تبين انتماؤهما لما كان يسمى ولايتي نينوى ودجلة، حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء.

هذا وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.