الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا في بغداد والمحافظات

2025-01-04 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في بغداد وباقي المحافظات، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025).

وتابعت، "بغداد اليوم"، بورصة الأسعار في أسواق بغداد، حيث بلغ صباح اليوم سعر المثقال العربي والاوربي، 564 ألف دينار عيار 21 للبيع، و560 ألف دينار للشراء، فيما بلغ سعر المثقال الواحد من الذهب المحلي عيار 21 سجل 534 ألف دينار للبيع، و530 ألف دينار للشراء.

وفي السياق ذاته، سجلت أسعار الذهب استقرارا في إقليم كردستان، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 648 ألف دينار، وعيار 21 سجل 567 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 حوالي 485 ألف دينار.