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دوري نجوم العراق .. الطلبة يحقق الفوز على النجف

دوري نجوم العراق .. الطلبة يحقق الفوز على النجف
دوري نجوم العراق .. الطلبة يحقق الفوز على النجف
2025-01-04 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على فريق النجف بنتيجة 2- 1 منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الـ 2:30 عصراً .

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الطلبة بهدف دون مقابل للنجف ، جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني في الدقيقة الـ 44 .

وفي الشوط الثاني اضاف الطلبة هدفه الثاني عن طريق اوغستن اوماتو في الدقيقة الـ 69، وقلص النجف النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق حسن داخل في الدقيقة الـ 90+6 .

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة الـ 20 في المركز السادس ، وتجمد رصيد النجف عند النقطة الـ 17 بالمركز العاشر.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة ، وحسين فلاح مساعد أول، ومحمد محسن نغيمش مساعد ثاني ، وأحمد جمعة حكم رابع ، ومهند مناف حكم VAR .

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