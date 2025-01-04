الدولار مستمر بالانخفاض مقابل الدينار في بغداد واربيل مع الإغلاق

2025-01-04 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة ببداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151600 دينار عراقي مقابل 100 دولارا, فيما سجلت صباح هذا اليوم .151700 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.