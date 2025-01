2025-01-04 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على شخص قام بكتابة عبارات تمجّد لتنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب كركوك. وقال مصدر امني، ان “قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي كتب عبارات تمجد التنظيم الارهابي على جدران المنازل في قرية الخان، بقضاء …

The post كركوك.. “باقية” تضع مخموراً خلف القضبان والسبب “داعش” first appeared on Observer Iraq.