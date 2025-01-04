رئيس الوزراء: الحكومة وفرت كل ما يلزم لتأمين صناعة دوائية متطورة في العراق

2025-01-04 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، فيما بين أن حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية.يتبع..