الزراعة: العراق يصدر 13 سلعة زراعية متنوعة وخطة لزيادة حجم الصادرات

2025-01-04 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن العراق يصدر 13 سلعة زراعية متنوعة وخطة لزيادة حجم الصادرات، فيما أشارت إلى وجود خطة لزيادة حجم الصادرات من المنتجات الفائضة عن الاستخدام المحلي.وقال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تضع ضمن أولوياتها تقليل الهدر في الموارد المائية من خلال تقنين المياه وتقليل الضائعات عن طريق اتباع التقنيات المتطورة في عمليات الري".وأشار عبد الحسين، إلى أن "عمليات الاستيراد والتصدير تعد جزءا من العملية الزراعية في جميع بلدان العالم، والعراق يستورد بدوره بعض السلع الزراعية وخصوصا محاصيل الفواكه التي يفتقر إليها جراء الارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية"وأضاف، أن "العراق يقوم بالمقابل بتصدير 13 سلعة زراعية متنوعة بضمنها البطاطا والتمور والأعلاف، ويجري العمل على خطة لزيادة حجم الصادرات من المنتجات التي تسجل فائضا في الاستخدام المحلي".