الطلبة يتغلب على النجف في دوري نجوم العراق

2025-01-04 17:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي الطلبة على النجف، اليوم السبت، في منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025).وأقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.وسجل الطلبة أولا عن طريق لاعبه لؤي العاني في الشوط الأول (45+5) من علامة الجزاء قبل أن يضيف أوغستن أموتو الهدف الثاني للطلبة (د69).فيما استطاع النجف تقليص الفارق قبل نهاية المباراة (د 90+6) بتسجيل هدف فريقه الوحيد.وبهذه النتيجة، حل الطلبة في المركز السادس بترتيب دوري النجوم برصيد (20) نقطة، فيما حل النجف بالمركز العاشر برصيد (17 نقطة).