الطلبة يتغلب على النجف في دوري نجوم العراق
2025-01-04 17:15:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تغلب نادي الطلبة على النجف، اليوم السبت، في منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025).
وأقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.
وسجل الطلبة أولا عن طريق لاعبه لؤي العاني في الشوط الأول (45+5) من علامة الجزاء قبل أن يضيف أوغستن أموتو الهدف الثاني للطلبة (د69).
فيما استطاع النجف تقليص الفارق قبل نهاية المباراة (د 90+6) بتسجيل هدف فريقه الوحيد.
وبهذه النتيجة، حل الطلبة في المركز السادس بترتيب دوري النجوم برصيد (20) نقطة، فيما حل النجف بالمركز العاشر برصيد (17 نقطة).
تغلب نادي الطلبة على النجف، اليوم السبت، في منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025).
وأقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.
وسجل الطلبة أولا عن طريق لاعبه لؤي العاني في الشوط الأول (45+5) من علامة الجزاء قبل أن يضيف أوغستن أموتو الهدف الثاني للطلبة (د69).
فيما استطاع النجف تقليص الفارق قبل نهاية المباراة (د 90+6) بتسجيل هدف فريقه الوحيد.
وبهذه النتيجة، حل الطلبة في المركز السادس بترتيب دوري النجوم برصيد (20) نقطة، فيما حل النجف بالمركز العاشر برصيد (17 نقطة).