العراق يشارك بعملين في مهرجان المسرح العربي بدورته الـ15 في مسقط

2025-01-04 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك العراق في مهرجان المسرح العربي بدورته الـ15 الذي تنطلق فعالياته من يوم 9 إلى 15 من شهر كانون الثاني الجاري في عاصمة عُمان مسقط بمسرحيتين للفرقة الوطنية للتمثيل هما (سيرك)، و(نساء لوركا) .

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد شكلت لجنة مشاهدة العروض المرشحة لاختيار الأفضل منها، ووافقت على 15 عرضاً لـ13 دولة من ضمنها العراق.

ومن بين أعضاء لجنة المشاهدة نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.

وتتوزع العروض المسرحية المشاركة في هذه الدورة على مسارين : المسار الأول تتنافس فيه على جائزة سلطان بن محمد القاسمي فضلاً عن تكريم المسرحية الفائزة بافتتاح مهرجان الشارقة اللاحق.

ومن عروض هذا المسار العرض المسرحي العراقي (سيرك) للفرقة الوطنية للتمثيل، وهو من تأليف وإخراج جواد الأسدي الذي يسلط الضوء على التصدع والتفكك في المجتمعات الإنسانية، ويرصد انهيارات المدن المتحضرة وتحويلها إلى رماد في نزعة وحشية قاسية لإبادة الناس وتهجيرهم من بيوتهم إلى منافٍ جديدة شديدة الوحشة والمرارة.

وكذلك تشارك مسرحية (نساء لوركا ) للفرقة الوطنية للتمثيل المأخوذة عن نصوص للوركا، وهي من تأليف وإخراج عواطف نعيم، وتحكي عن نساء يطمحن إلى ممارسة حياتهن دون قيود، والعرض دعوة إلى الحرية كما يرد على لسان إحدى الشخصيات :(كيف لي أن أحب ما لم أكن حرة).