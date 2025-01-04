الأول منذ 26 عاما.. ريال مدريد يحقق رقما ضد فالنسيا

2025-01-04 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن تحقيق ريال مدريد رقما لأول مرة منذ 26 عاما ضد فالنسيا.

وبحسب الشبكة فأن "الريال حقق الفوز في مباراة بالدوري الإسباني رغم تعرضه لحالة طرد وتأخره في النتيجة لأول مرة منذ تشرين الثاني 1999، عندما تغلب على رايو فاليكانو في استاد فاييكاس (2-1)، بعد طرد فرناندو مورينتس، وانتهت المباراة (3-2) لصالح الميرنجي".

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس جونيور بالدقيقة (79) بعد ضربه لديميتريفيسكي حارس فالنسيا من دون كرة، حيث راجع الحكم اللقطة من خلال تقنية الفيديو، قبل أن يصدر قراره.

وسجل لريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 85، وبيلينجهام (90+5)، بينما سجل هوجو دورو لفالنسيا في الدقيقة 27، في المواجهة التي شهدت إضاعة جود لضربة جزاء.

بهذا الانتصار يرفع الميرينجي رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز ال19.

المصدر: وكالات