2025-01-04

بغداد / عراق اوبزيرفر انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، مساء اليوم السبت، مع الإغلاق البورصة. وسجلت اسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151600 دينار عراقي مقابل 100 دولاراً، بعدما سجلت صباحاً 151700 دينار. أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي …

