مسرحيتان تمثلان العراق بمهرجان المسرح العربي في مسقط

2025-01-04 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة، اليوم السبت، عن مشاركة العراق بمهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة عشرة، الذي ستنطلق فعالياته من التاسع إلى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري في مسقط، بمسرحيتين للفرقة الوطنية للتمثيل هما (سيرك)، و(نساء لوركا)".وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "العراق سيشارك في مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة عشرة الذي تنطلق فعالياته من التاسع إلى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري في مسقط، بمسرحيتين للفرقة الوطنية للتمثيل هما (سيرك)، و(نساء لوركا)".وأضاف البيان، أن "العروض المسرحية المشاركة توزعت في هذه الدورة على مسارين: المسار الأول تتنافس فيه على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، فضلاً عن تكريم المسرحية الفائزة بافتتاح مهرجان الشارقة اللاحق".وتابع البيان، أن "المسار الثاني يتضمن العرض المسرحي العراقي (سيرك) للفرقة الوطنية للتمثيل، وهو من تأليف وإخراج جواد الأسدي، الذي سيسلط الضوء على التصدع والتفكك في المجتمعات الإنسانية، ويرصد انهيارات المدن المتحضرة وتحويلها إلى رماد في نزعة وحشية قاسية لإبادة الناس وتهجيرهم من بيوتهم إلى منافٍ جديدة شديدة الوحشة والمرارة".وتابع البيان، أن "العراق سيشارك أيضا بمسرحية (نساء لوركا) للفرقة الوطنية للتمثيل، المأخوذة عن نصوص للوركا، وهي من تأليف وإخراج عواطف نعيم، حيث تحكي المسرحية عن نساء يطمحن إلى ممارسة حياتهن دون قيود، والعرض دعوة إلى الحرية، كما يرد على لسان إحدى الشخصيات: (كيف لي أن احب ما لم أكن حرة)".وكانت الهيئة العربية للمسرح، "قد شكلت لجنة مشاهدة للعروض المرشحة لاختيار الأفضل منها، وكان من بين أعضاء لجنة المشاهدة نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، حيث وافقت اللجنة على خمسة عشر عرضاً لثلاث عشرة دولة من ضمنها العراق".