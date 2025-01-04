2025-01-04 17:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إطلاق المرحلة الأولى من مناورات “الرسول الأعظم -19” في محافظة كرمانشاه، غرب البلاد، من بينها منطقة تقع على الحدود مع العراق. وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن “هذه المناورات التي تنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في منطقة غرب البلاد، يتم خلالها تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد […]

ظهرت المقالة على حدود العراق.. مناورات إيرانية لعمليات الرد السريع أولاً على ايشان.



