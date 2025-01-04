2025-01-04 17:45:04 - المصدر: ايشان

تحدث الفنان المصري لطفي لبيب، عن سر زيارته إلى العراق، والتي تزامنت مع مفاجأة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال الفنان المصري، إنه “كانت مفاجأة أن يرى رئيس الوزراء العراقي حلقتي الأولى مع نزار الفارس، التي أعلنت فيها رغبتي في زيارة بغداد، ويدعوني بشكل رسمي لزيارة العراق”. وتابع لبيب أنه “حقق كل ما كان […]

ظهرت المقالة فنان مصري: السوداني شاهد حلقتي مع نزار الفارس ودعاني بشكل رسمي لزيارة العراق أولاً على ايشان.



