2025-01-04 17:45:04 - المصدر: ايشان

حذرت صحيفة “تيلغراف” البريطانية، من حدوث ما وصفته بـ”عملية انقراض للأهوار جنوبي العراق”، نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة مع انخفاض مستويات الامطار الشتاء الحالي واستمرار قطع تركيا للمياه. وقالت الصحيفة في تقرير، إن “سكان الأهوار باتوا يعانون الان من أزمة معيشية نظرا لتأثر سبل عيشهم المعتمدة على الرعي والصيد في مناطق الاهوار نتيجة للجفاف”، […]

ظهرت المقالة تقرير بريطاني يتحدث عن “حرب مائية” أهلية وإقليمية أولاً على ايشان.



