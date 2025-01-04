استئناف المباحثات بين الوطني والديمقراطي لتشكيل الحكومة

2025-01-04 18:27:02 - المصدر: المسرى

يستأنف الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني إجتماعاتهما لبحث تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة. وقال مصدر مطلع إن “من المقرر أن يجتمع الوفدان المفاوضان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث خطوات تفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم”. وأضاف المصدر: “الاجتماع هو امتداد للاجتماعات السابقة بين الحزبين، وسيبحث الجانبان [...]