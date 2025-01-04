الهجرة: توصيات لإنهاء ملف نازحي مخيم الهول العراقيين غير المتورطين بقضايا أمنية

2025-01-04 18:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أنه تم تقديم توصيات إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة نازحي مخيم الهول من العراقيين غير المتورطين بقضايا أمنية، فيما بينت أنه لا وجود لمشاكل تمنع عودة النازحين الطوعية.وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد اجتماع للجنة العليا المشكلة بحضور مستشار الأمن الوطني والعمليات المشتركة وجهاز المخابرات ووزارة الهجرة لتقديم تقييم للمرحلة السابقة"، لافتاً إلى، أنه "تم تقديم توصيات المرحلة المقبلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل النظر فيها أو الموافقة أو إقرارها ووضع الرؤية الكاملة لإعادة ما تبقى من العراقيين في مخيم الهول من غير المتورطين بقضايا أمنية نحو مركز الأمل للتأهيل المجتمعي".وأضاف، أن "الوزارة تعمل جاهدة من أجل إنهاء هذا الملف وملف النازحين"، مبيناً، أن "التغيرات التي تحدث تستدعي منا وقفة سريعة من أجل إنهاء هذا الملف".وأوضح، أن "التحديات لم تكن كثيرة، وتم حلحلة بعض المشاكل والتخفيف منها، ولم تكن هنالك مشاكل حقيقية تمنع العودة؛ لأن العودة طوعية"، مضيفاً، "نأمل بأن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عراق بلا مخيمات ولا نازحين".