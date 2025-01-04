الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع)

2025-01-04 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).

وقال قائد منطقة سامراء - الشرطة الاتحادية- اللواء الركن أحمد حاتم الأسدي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة نجاح الخطة الأمنية وانتهاء مراسم زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، واستناداً إلى الدور الوطني والمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع خلال الفعاليات الوطنية والدينية، نؤكد أن الخطة الأمنية أبرزت عددا من النقاط".

وأضاف، "نعبر عن شكرنا وتقديرنا للتعاون الكبير الذي أبداه المواطنون مع الأجهزة الأمنية، والذي كان له الدور الأبرز في الحفاظ على الأمن والنظام خلال هذه المناسبة المباركة"، مثنيا على الجاهزية العالية للقوات الأمنية واستجابتها السريعة لأي حوادث طارئة، مما ساهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة لجميع المشاركين".

وأكد، أنه "بفخر، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من إدارة الوضع الأمني بكفاءة عالية، مما يعكس المهنية والانضباط الذي تتمتع به هذه القوات"، داعيا الجميع إلى الالتزام بالانضباط والتحلي بالقيم الأصيلة التي تعبر عن الهوية العراقية وروحها الحضارية، بما يعزز من وحدة المجتمع وتماسكه".

وأشاد الأسدي بالتنسيق المتميز بين جميع الوكالات الأمنية والخدمية، والذي أسهم بشكل مباشر في إنجاح الفعاليات وتلبية احتياجات المواطنين"، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المناسبة، سواء من منتسبي قواتنا الأمنية أو المواطنين، داعيا إلى، "مواصلة العمل بروح التعاون والمسؤولية في جميع المناسبات المقبلة".