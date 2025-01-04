يضم عبوات "ناسفة وقمعية".. قوة امنية تتوغل في مكحول وتكشف "كمين الموت"

2025-01-04 18:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، بان قوة امنية مشتركة توغلت غرب حوض مكحول في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة توغلت في منحدرات حوض مكحول في صلاح الدين ضمن الجزء الغربي ونجحت في ضبط كمين وهو عبارة عن طرق زراعية ملغمة بنحو 20 عبوة ناسفة بينها 5 قمعية".

وأضاف ان "العبوات من مخلفات داعش الارهابي وكانت تقع في طرق مختصرة لبعض المنحدرات التي تؤدي الى مضافات داعش بهدف ايقاع اي قوة تقترب منها بكمين مميت".

وأشار المصدر الى ان "جميع العبوات تم رفعها من قبل فرق مكافحة المتفجرات مع اجراء عملية تمشيط واسعة تحسبا لوجود أي عبوات أخرى".



