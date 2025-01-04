2025-01-04 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، مساء يوم السبت، تأثر البلادبمنخفض جوي متعمق اعتباراً من يوم غد الأحد لغاية فجر الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طلائع السحب تتواجدعلى ارتفاعات متوسطة وعالية حالياً، وستزداد كثافتها لاحقاً، ومتوقع أن تغطي سماء عمومالمدن الليلة وغداً".

وتوقعت أن "يبدأ هطول الأمطار جهة مناطق غرب البلاد منتصف نهار الأحد،ثم تندفع خلال مساء وليل الأحد نحو مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد، وصباح الاثنينيبدأ تأثر مدن الجنوب بفعاليات المنخفض الممطرة".

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية في تقريرهااليومي، حدوث حالة جوية ممطرة تبدأ من نهار غد الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبلفي مختلف مناطق البلاد، مع تغيرات في درجات الحرارة وحركة الرياح.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، تابعته وكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم السبت كانصحوًا خلال ساعات الصباح مع تواجد بعض السحب، التي ستتكاثر خلال ساعات ما بعد الظهروالمساء لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيًا في المناطق الغربية والشمالية وبعض مناطقالوسط، نتيجة بداية تأثير منخفض جوي سيؤثر على البلاد خلال اليومين المقبلين.

وتشهد درجات الحرارة، بحسب التقرير، انخفاضًا طفيفًا خلال ساعات النهاربفارق يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، بينما قد ترتفع قليلًا خلال ساعات الصباحوالليل، وتبقى الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع ميلها إلى الدفء النسبيخلال ساعات الظهيرة في مدن الجنوب.

ويقول التقرير، إن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، تتراوح بين5 إلى 15 كيلومترًا في الساعة في وسط وجنوب البلاد، وتتحول إلى ساكنة ليلًا، فيما تكونالرياح ساكنة إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في شمال غرب البلاد، وتتحول في الأنبارإلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما الرؤية الأفقية، فمن المتوقع أن تتردى في مناطق محدودة من مدن شمالالبلاد فجراً وصباحاً ، حيث تتراوح بين 2 إلى 4 كيلومترات بسبب تشكل موجة من الضبابالخفيف إلى المتوسط، والتي ستزول بعد ساعات الصباح.

وعن يوم غد الأحد، قالت الهيئة، يكون الطقس غائمًا جزئيًا، وأحيانًا غائمًامع زخات مطر متفرقة ليلًا في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية. أما درجات الحرارةفتكون مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلًا في المناطق الوسطى والجنوبية.

ويوم الاثنين، يكون الطقس غائمًا مع أمطار خفيفة في أغلب مناطق الوسط والجنوب،تتخللها زخات رعدية أحيانًا، مع نشاط في الرياح يسبب تصاعد الغبار في بعض المناطق الوسطىوالجنوبية.

أما الثلاثاء، يكون الطقس غائمًا بشكل عام، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطةالشدة، تكون رعدية أحيانًا، خاصة في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقةالوسطى.

ويوم الأربعاء المقبل، يصبح الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم في المنطقتينالوسطى والشمالية، وغائمًا في المنطقة الجنوبية مع أمطار خفيفة صباحًا، ثم يتحول إلىغائم جزئي في عموم البلاد.