كهرباء البصرة تكشف لشفق نيوز عن مشروع هو الأول من نوعه في العراق

2025-01-04 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف شركة توزيع كهرباء البصرة، يوم السبت، عن الاستمرار بإنجاز مشروع يعتبر الأول من نوعه في العراق يحول الشبكة الكهربائية من هوائية إلى أرضية، تدفن فيها الأسلاك تحت الأرض، مؤكدة بأن العمل اكتمل في عدد من المناطق وسينجز بجميع شوارع المحافظة بنسبة 80% في نهاية عام 2025.

وقال وكيل مدير الشركة، سيف الدين علي فاضل، في حديثٍ لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جرى بشكل كامل في عدد من مناطق محافظة البصرة وتم تحويل شبكاتها الكهربائية من هوائية إلى أرضية ومنها حي القضاة والشوارع الرئيسية لمناوي باشا وشارع 14 تموز، و34 شارعاً رئيسياً في عموم مناطق محافظة البصرة".

وتابع، أن "كلفة إيصال الشبكة الكهربائية الأرضية إلى المنزل الواحد تقدر بـ11 مليون دينار، الأمر الذي دعا إلى التنسيق مع المحافظة لربط المشروع بالمشاريع الجديدة لإنجازه بالسرعة الممكنة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة في تحويل الشبكة الكهربائية تعزز حماية المواطنين والكوادر الفنية من مخاطر الصعقات الكهربائية وتحسن الطابع الحضاري للبصرة بما يتماشى مع التطور العمراني".