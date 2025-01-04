بعد حادثة "غرق مأساوية".. ديالى تعيد رسم اجراءات السلامة في بحيرة حمرين

2025-01-04 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية السعدية في ديالى احمد الزركوشي، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن إعادة رسم اجراءات السلامة في بحيرة حمرين بعد تسجيل حادثة "غرق مأساوية".

وقال الزركوشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فتاة في مقتبل عمرها غرقت يوم امس في بحيرة حمرين في حادث مأساوي وتم انقاذ 7 من افراد اسرتها في اللحظات الأخيرة اثر انقلاب زورق اثناء نزهة في محيط البحيرة".

وأضاف ان "الاستنفار مستمر لليوم الثاني على التوالي لانتشال جثة الفتاة من خلال فريق من الغواصين بإسناد القوات الأمنية والأهالي"، مؤكدا ان "الحادثة المؤلمة اعادت رسم اجراءات السلامة في أكبر بحيرة شرق العراق في إشارة الى بحيرة حمرين".

وأشار الزركوشي الى ان "هناك سلسلة من الإجراءات ستطبق على القوارب من ناحية الزامها بتأمين وسائل الوقاية من الغرق خاصة للأطفال والصبية والعوائل والكشف عن متانتها واجراء تقييم من قبل الجهات ذات العلاقة لتفادي تكرار الحوادث المؤلمة".

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس الجمعة، بمصرع شابة غرقاً إثر انقلاب زورق كان يقل عائلة مكونة من 8 أفراد في بحيرة حمرين الواقعة شمال شرقي محافظة ديالى.