2025-01-04 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حالة الطقس في البلاد، مبينة أن العراق يتأثر بمنخفض جوي ابتداءً من يوم غد الأحد لغاية فجر الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي، تظهر تقدم طلائع السحب في مقدمة منخفض جوي متعمق سيؤثر على البلاد اعتبارا من الاحد لغاية فجر الأربعاء".

وأضافت أن "السحب تتواجد على ارتفاعات متوسطة وعالية حاليا وستزداد كثافتها لاحقا، ومتوقع أن تغطي سماء عموم المدن الليلة وغدا".

وأوضحت الهيئة أن "هطول الامطار يبدأ في جهة مناطق غرب البلاد منتصف نهار الاحد ثم تندفع خلال مساء وليل الأحد نحو مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد"، مبينة أنه "في صباح الاثنين يبدأ تأثر مدن الجنوب بفعاليات المنخفض الممطرة".