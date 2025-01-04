الشرطة يقسو على أربيل برباعية في دوري نجوم العراق

2025-01-04 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي الشرطة، اليوم السبت، على نادي أربيل بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق.وافتتح مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الشرطة مهند علي "ميمي" التسجيل عند الدقيقة (16) من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة الشرطة.ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل "ميمي" ثاني أهدافه في مرمى أربيل عند الدقيقة (47) من عمر المباراة، قبل أن يبصم على الهاترك عند الدقيقة (51)، وسجل الهدف الرابع لوكاس سانتوس (د80)، وقلص لأربيل يوسف بن سودا النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة (67).