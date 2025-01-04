2025-01-04 19:00:05 - المصدر: ارنا

طهران/4 کانون الثاني/ینایر/ارنا-قال رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، اليوم السبت خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد، لمناسبة ذكرى استشهاد "آية الله السيد محمد باقر الحكيم" : إن الاحتفاءَ بذكرى الشهيد الحكيم، يتزامنُ مع ذكرى شهادة قادة النصر الشهيدان الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، تلك الحادثة الأليمة التي استهدفت رمزين من رموز الحرب ضد أسوأ تنظيمٍ إرهابي.