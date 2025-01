أمريكا تمنح ميسي أعلى وسام رئاسي

2025-01-04 19:00:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، للحصول على تكريم بارز في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة CBS نيوز الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيمنح ميسي وسام الحرية الرئاسي. وأضافت الصحيفة أن هذا الوسام هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ويلعب ليونيل ميسي (37 عاما) بصفوف إنتر ميامي […]

