2025-01-04 19:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد، مبينة أن العراق يتأثر بمنخفض جوي ابتداءً من يوم غد الأحد لغاية فجر الأربعاء المقبل. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي، تظهر تقدم طلائع السحب في مقدمة منخفض جوي متعمق سيؤثر على البلاد اعتبارا […]

