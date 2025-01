2025-01-04 19:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حقق نادي الغراف فوزاً مهماً على نادي غاز الشمال بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة ضمن تصفيات الدوري الممتاز، ليتصدر بذلك المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدرب الفريق مؤيد طعمة، أن الفوز جاء نتيجة أداء قوي ومتماسك، حيث سجل اللاعب علي...

