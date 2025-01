صندوق اعمار ذي قار: تصاعد نسب الإنجاز في مشروع تطوير شارع النهر بقلعة سكر

2025-01-04 19:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن تقدم ملحوظ في أعمال مشروع تطوير شارع النهر الممتد من تقاطع الجسر إلى شارع الطاهرية في قضاء قلعة سكر. ووفق بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية فان المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في قطاع البلديات، حيث...

