2025-01-04 19:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية مرور ذي قار عن البدء بأعمال صيانة مجسر الشهداء المؤدي إلى طريق البطحاء غرب الناصرية، اعتباراً من يوم غد الأحد، ما يستدعي إغلاق الطريق بشكل مؤقت لضمان تنفيذ الأعمال بسلامة وأمان. وأوضح العقيد مؤيد حميد، مدير إعلام المرور، لشبكة أخبار الناصرية أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى...

The post مرور ذي قار: أعمال صيانة تغلق مجسر البطحاء غرب الناصرية اعتباراً من يوم غد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.