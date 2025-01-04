العتبة العسكرية المقدسة: أكثر من ثلاثة ملايين زائر شاركوا بمراسم زيارة الإمام الهادي (ع)

2025-01-04 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة، اليوم السبت، عن مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين زائر بمراسم زيارة شهادة الإمام الهادي (عليه السلام).وقالت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرفع أسمى آيات العزاء لمقام مولانا صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه الشريف) بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الهادي (عليه السلام)، ونتقدم بخالص العزاء للمرجعية الدينية العليا ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة الأليمة".وأضافت، "لقد شهدت مدينة سامراء العزيزة طيلة الأيام الماضية زيارة مليونية استثنائية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام)، حيث استقبلت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة الزائرين من مختلف بقاع العالم من داخل العراق وخارجه فضلاً عن المواكب والهيئات الحسينية المباركة لإحياء هذه المناسبة الأليمة على قلوب المؤمنين".وتابعت، أنها "عملت بكل أقسامها على تنفيذ الخطة الخاصة بشهادة الإمام علي الهادي (عليه السلام) وتكللت الجهود التي بذلَها خدم الإمامين العسكريين (عليه السلام) ومَن سَاعَدَهم من المتطوّعين الذي وصَلَ عددُهم إلى أكثر من (3000) متطوع من مختلف المحافظات، بنجاح الخطط الأمنيّة والخدميّة والصحّية التي وُضِعت لإحياء هذه المناسبة، حيث تجاوز أعدادُ الزائرين الوافدين لمدينة سامراء أكثر من ثلاثة ملايين زائر خلال أيام الزيارة والمواكب الحسينية المشاركة أكثر من (400) موكب عزائي وخدمي، فيما قدمت خدمات لأكثر من (20) مؤسّسة إعلاميّة ما بين توفير بث مباشر مجاني، ومنح موافقات للتصوير فضلاً عن الضيافة والخدمات اللوجستيّة وحقّقت الخطةُ الهدفَ الذي أُعدت من أجله وهو خدمة الزائرين وضمان راحتهم وتأديتهم مراسم الزيارة بيسرٍ وسهولة، ومن ثمّ مغادرتهم المدينة المقدسة إلى مدنهم ومحافظاتهم سالمين".وبينت، أن "الزيارة اتسمت بتنظيمها العالي وتعاون الزائرين مع منتسبي الإمامين العسكريين (عليها السلام) وخدمة المواكب الحسينيّة، من خلال التزامهم بالتعليمات والتوجيهات التي صدرَتْ من إدارة العتبة المقدسة".