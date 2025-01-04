المرور تطلق حملة لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يثبتوا لوحاتهم المنجزة

2025-01-04 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنفيذ حملة مرورية الأسبوع المقبل لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات لتثبيت لوحات المركبات المنجزة.وذكرت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها "ستباشر الأسبوع المقبل بحملة مرورية لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات بصدد تثبيت لوحات المركبات المنجزة ممن استلموا إجازة التسجيل (السنوية)".وأضافت، أن "الحملة ستشمل محاسبة أصحاب مركبات الفحص المؤقت لمن تجاوز المدة القانونية منذ دخول المركبة ولم تتم مراجعتهم لتسجيل مركباتهم".