الأمانة العامة: منصة "مؤكد" ستحارب الأخبار المزيفة والشائعات

2025-01-04 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إن منصة "مؤكد"، ستكون مرجعاً رسميا لوسائل الإعلام للتحقق من المعلومات والأخبار المزيفة ومواجهة الشائعات، وهي الأولى من نوعها في العراق.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منصة (مؤكد) تم إنشاؤها وفق فكرة ورؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستكون هناك أيضًا تطبيقات وموقع إلكتروني خاص بالمنصة، يهدف إلى الحد من ظاهرة الشائعات التي تنتشر بين فترة وأخرى عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي".وأوضح، أن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار العديد من الأخبار المفبركة، بالإضافة إلى نشر الوثائق المزيفة أو اجتزاء المواد الفلمية، وكذلك إصدار بيانات غير صحيحة وغير صادرة من مصادر رسمية، بالتالي، الهدف من هذه المنصة هو مواجهة هذه الشائعات وكشف الحقيقة".وأشار إلى، أن "منصة (مؤكد) ستكون منصة رسمية، وستعمل بالتعاون المباشر وبشراكة مع هيئة الإعلام والاتصالات، بالإضافة إلى تنسيق عالي المستوى مع قسم الشائعات في وزارة الداخلية وبقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".وأضاف مجيد، "ستسهم المنصة في إنهاء ظاهرة الشائعات، وستكون مرجعًا لجميع وسائل الإعلام"، داعيًا المواطنين إلى، "متابعة هذه المنصة للحصول على الأخبار الرسمية من مصادرها المعتمدة".وأكد المتحدث، أن "انطلاق المنصة سيكون قريباً، حيث وصلنا إلى مراحل متقدمة من العمل مع هيئة الإعلام والاتصالات، وكذلك مع إدارة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقسم تقنية المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات لإنشاء هذه المنصة والموقع الرسمي الخاص بها".وتابع قائلاً: "كما تم التنسيق عالي المستوى مع جميع مؤسسات الدولة، من وزارات وهيئات ومحافظات، وتم ترشيح ممثلين للتواصل مع الإدارة العليا للمنصة، كما ستُعقد ورش عمل لتدريب المديرين الإعلاميين في المؤسسات الرسمية على كيفية التعامل مع هذه المنصة وآلية العمل عليها".ولفت إلى، أنه "في خطوة مبتكرة لتعزيز مصداقية المعلومات، سيتم إطلاق منصة (مؤكد)، التي تعد أول منصة وطنية متخصصة في التحقق من الأخبار والمعلومات والوثائق المنشورة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتكون أداة فعّالة في مواجهة الشائعات ودعم الحقائق".