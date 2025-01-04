خلية الإعلام الأمني: تدمير مضافة لعصابات "داعش" في سلسلة جبال حمرين

2025-01-04 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير مضافة لعصابات "داعش" في سلسلة جبال حمرين.وقالت الخلية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".وأضافت، أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب، رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".وأشار إلى، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، أغارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل".واختتم البيان، أن "العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من دنسهم، إذ نجحت قواتنا الأمنية في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستأصلتها من مكانها".